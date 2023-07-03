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عيار 21 بسعر 202.13 ريال للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231 ريالاً

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.00 ريال، أي ما يعادل نحو 61.60 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.54 ريال، أي ما يعادل نحو 56.14 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.13 ريال، أي ما يعادل نحو 53.90 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.25 ريال، أي ما يعادل نحو 46.20 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقر سعر الذهبً عالميًا بالدولار، خلال تعاملات بورصة الذهب صباح اليوم الإثنين لتسجل سعر أونصة الذهب بـ 1920 دولارًا للبيع، و1918 دولارا في حالة الشراء.

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