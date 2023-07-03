انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231 ريالاً

استمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً 6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك وظائف شاغرة في فروع متاجر الرقيب القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم السواحة: السعودية وهونج كونج يؤسسان لشراكة قوية في مجال الفضاء والابتكار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.00 ريال، أي ما يعادل نحو 61.60 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.54 ريال، أي ما يعادل نحو 56.14 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.13 ريال، أي ما يعادل نحو 53.90 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.25 ريال، أي ما يعادل نحو 46.20 دولار.
على المستوى العالمي، استقر سعر الذهبً عالميًا بالدولار، خلال تعاملات بورصة الذهب صباح اليوم الإثنين لتسجل سعر أونصة الذهب بـ 1920 دولارًا للبيع، و1918 دولارا في حالة الشراء.