انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.59 ريال، أي ما يعادل نحو 62.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.95 ريال، أي ما يعادل نحو 57.59 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.14 ريال، أي ما يعادل نحو 54.97 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.69 ريال، أي ما يعادل نحو 47.12 دولار.
وعلى الصعيد العالمي استقرت أسعار الذهب عالمياً، لتسجل أونصة الذهب الآن 1955 دولار.