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عيار 21 بسعر 206.14 ريال للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.59 ريال، أي ما يعادل نحو 62.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.95 ريال، أي ما يعادل نحو 57.59 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.14 ريال، أي ما يعادل نحو 54.97 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.69 ريال، أي ما يعادل نحو 47.12 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي استقرت أسعار الذهب عالمياً، لتسجل أونصة الذهب الآن 1955 دولار.

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