بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية نظام الوساطة العقارية الجديد يضبط سوق العقار في السعودية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سعودية بالمركز الثاني عالميًا لابتكارها نظارة واقع معزز وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية بعدة مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر ضبط يمني نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.31 ريال، أي ما يعادل نحو 63.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.62 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.77 ريال، أي ما يعادل نحو 55.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.23 ريال، أي ما يعادل نحو 47.26 دولار.
استقر سعر الذهب اليوم بالدولار داخل بورصة الذهب العالمية على آخر تراجع له ليسجل سعر 1962 دولاراً.