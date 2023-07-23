انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً للجرام

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.31 ريال، أي ما يعادل نحو 63.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.62 ريال، أي ما يعادل نحو 57.76 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.77 ريال، أي ما يعادل نحو 55.14 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.23 ريال، أي ما يعادل نحو 47.26 دولار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب اليوم بالدولار داخل بورصة الذهب العالمية على آخر تراجع له ليسجل سعر 1962 دولاراً.