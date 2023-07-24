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عيار 21 بسعر 206.66 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، أي ما يعادل نحو 57.73 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14، أي ما يعادل نحو 47.24 دولار.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار، خلال تعاملات البورصات الذهب العالمية، اليوم الاثنين، لتسجل أونصة الذهب 1962 دولارًا للبيع، و1961 دولارًا للشراء.

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