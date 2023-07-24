انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، أي ما يعادل نحو 57.73 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14، أي ما يعادل نحو 47.24 دولار.
استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار، خلال تعاملات البورصات الذهب العالمية، اليوم الاثنين، لتسجل أونصة الذهب 1962 دولارًا للبيع، و1961 دولارًا للشراء.