انخفاض طفيف بأسعرا الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.59. ريال، 62.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.95 ريال، 57.59 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.14 ريال، 54.97 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.69 ريال، 47.12 دولار.

سعر الذهب عالميًا

بينما سجل سعر الذهب عالميًا صباح اليوم السبت، حالة من الاستقرار في البورصات العالمية، لتسجل أونصة الذهب الآن 1960 دولارًا للبيع، 1958 دولارًا في حالة الشراء.