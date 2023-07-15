انخفاض طفيف بأسعرا الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.59. ريال، 62.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.95 ريال، 57.59 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.14 ريال، 54.97 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.69 ريال، 47.12 دولار.
بينما سجل سعر الذهب عالميًا صباح اليوم السبت، حالة من الاستقرار في البورصات العالمية، لتسجل أونصة الذهب الآن 1960 دولارًا للبيع، 1958 دولارًا في حالة الشراء.