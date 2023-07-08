Icon

48 ساعة على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 68 Icon موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري Icon شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة Icon طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لـ4 أعوام Icon انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق Icon نمو شعر كثيف على أنف أمريكية بسبب عضة كلب Icon الصفاقسي يحسم مباراة الهلال ويرافق اتحاد جدة في البطولة العربية Icon الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.97 ريال، أي ما يعادل نحو 61.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.70 دولار.

قد يهمّك أيضاً
قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين

قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين

سداسية الزمالك ضد المقاولون تصعد به لنصف نهائي كأس مصر

سداسية الزمالك ضد المقاولون تصعد به لنصف نهائي كأس مصر

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.97 ريال، أي ما يعادل نحو 54.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.98 ريال،  أي ما يعادل نحور 46.39 دولار.

الذهب عالمياً

عالميا، تعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 22.75 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 903.16 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1237.05 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية...

السعودية اليوم
إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد
السعودية اليوم

إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد

السعودية اليوم
بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية
السعودية اليوم

بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان...

السعودية اليوم
سر برودة رخام الحرم المكي رغم شدة حرارة الصيف
السعودية اليوم

سر برودة رخام الحرم المكي رغم شدة...

السعودية اليوم
سعوديات يحققن إنجازات عالمية بـ 3 مجالات مختلفة
السعودية اليوم

سعوديات يحققن إنجازات عالمية بـ 3 مجالات...

السعودية اليوم
رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية
السعودية اليوم

رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة...

السعودية اليوم
الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج
السعودية اليوم

الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك...

السعودية اليوم
مكان قائد فاغنر غير معلوم
العالم

مكان قائد فاغنر غير معلوم

العالم