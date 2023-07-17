انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.34. ريال، 62.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.73 ريال، 57.53 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.93 ريال، 54.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.51 ريال، 47.07 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، انخفض سعر الذهب خلال تعاملات البورصات العالمية خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 17-7- 2023، لتباع أونصة الذهب حاليًا بسعر 1960 دولارًا، مقابل 1958 دولارًا للشراء.