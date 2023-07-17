انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 235.34. ريال، 62.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.73 ريال، 57.53 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.93 ريال، 54.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.51 ريال، 47.07 دولار.
عالمياً، انخفض سعر الذهب خلال تعاملات البورصات العالمية خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 17-7- 2023، لتباع أونصة الذهب حاليًا بسعر 1960 دولارًا، مقابل 1958 دولارًا للشراء.