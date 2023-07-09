اندلاع حريق بأشهر المعالم الأثرية في إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية أن حريقًا اندلع على نحوٍ مفاجئ في مبنى تاريخي وأثري يقع بمدينة إسطنبول التركية التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع لدى سكان المباني المجاورة والمارة في الشارع الذي يمرّ منه عادة مئات السياح بشكلٍ يومي خاصة في فصل الصيف.

أشهر المعالم الأثرية بتركيا

واندلعت النيران في قصر توبكابي في الساعات الأولى، اليوم الأحد، حيث اشتعلت النيران في سطح المبنى التاريخي في تركيا الذي يعد اليوم من أشهر المعالم الأثرية في إسطنبول، حيث يقع داخله مطعم ومتحف ومتاجر تجلب آلاف السياح سنوياً.

وبدأت فرق الدفاع المدني بإجلاء النزلاء في فنادق قريبة في إجراءٍ احترازي لحمايتهم، في الوقت الذي كان يعمل فيه رجال الإطفاء على إخماد النيران وهو ما تمّ فعلاً بعد ساعات من اندلاع الحريق الذي تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه عقب محاولاتهم بإطفائها من أكثر من نقطة داخل القصر وخارجه.

Topkapı Sarayı’nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında dün gece yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. pic.twitter.com/HwovYwEmhe — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2023

ووثق مقطع فيديو نشرته يني شفق، شوهدت ألسنة اللهب على سطح القصر وكذلك من نوافذه الكثيرة.

ورغم أن الحريق اندلع بداية الأمر على سطح المبنى، لكنه سرعان ما انتقل إلى باحة قصر توبكابي وهو ما أدى لصعوبة في إخماد النيران. ونتيجة ذلك توجّهت سيارات الإسعاف إلى مكانٍ قريب من القصر استعداداً لأي طارئ.

ولم ينجم عن الحريق أي أضرارٍ بشرية، لكن الأضرار المادّية كانت كبيرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلامٍ محلّية.