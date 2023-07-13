وأكد الرئيس المصري أن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأوضح أن الأزمة السودانية تركت تداعيات كارثية في ما يتعلق بالوضع الإنساني.

حوار وطني في السودان

وأشار السيسي إلى مفاوضات جادة تسهم في وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان. وأنه يجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف إلى الوصول لحل سياسي.

من جانبه، دعا رئيس أريتيريا أسياس أفور، خلال كلمته بالقمة، إلى احترام استقلال وسيادة السودان، رافضًا التدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

وشدد على أن الشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة.

رفض التدخلات الخارجية في السودان

ولقيت دعوة مصر استجابة وترحيباً من السودان وجيرانه، فضلاً عن عدد من المنظّمات الإقليمية والعربية، من بينها جامعة الدول العربية والاتّحاد الإفريقي، وذلك في ظل مخاوف دولية من تمدّد خطر الصراع إلى دول الجوار أو حتى من تسلل العناصر الإرهابية إلى السودان.

وفي هذا الإطار، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير إن قمة القاهرة يجب أن تؤكد على رفض التدخلات الخارجية بأية أقوال أو أفعال من شأنها توسيع رقعة الحرب.

وأكد رئيس حزب المؤتمر أهمية القمة كونها تجمع الدول الأكثر تأثرًا بالحرب الدائرة في السودان.