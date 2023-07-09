انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية

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انطلقت صباح اليوم الأحد، اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1444، بجميع مدارس السعودية.
ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة أسبوع، وذلك ضمن إطار سعي الوزارة إلى إنهاء كافة التجهيزات والإجراءات المتعلقة بعملية نقل الطلاب من المرحلة الثانوية تمهيداً إلى التحاق الطلاب بالجامعات العليا بالمملكة وخارجها.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الآلية التي تقوم عليها اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 1444، تتم تحت إشراف لجنة متخصصة برئاسة مدير التعليم شخصياً.
– حصر وعد الطلاب الذين من المتوقع تخرجهم على مستوى الإدارة التعليمية بالمنطقة.
– تجهيز مقر إجراء الاختبارات.
– تحديد موقع المقر الذي سوف تنعقد به اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1444.
– تراعي اللجنة خلال التجهيز أن يشمل التجهيز 500 طالب على الأقل.