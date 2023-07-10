انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي يهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يسعى للحفاظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج، مؤكدًا حرصه على التعاون والتواصل مع دول الخليج، بحسب ما أفادت “العربية”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له بالأمس، إن الاجتماع “يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة”.

تعاون مشترك

وأوضح أنه خلال هذا الاجتماع “سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى”.

علاقات متميزة

ووصف البديوي العلاقات الخليجية الروسية بـ”المتميزة”، مشيراً إلى أنه “منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، واستمرارها دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات”.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي “تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية”، مشيراً إلى السعي لـ”زيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة”.