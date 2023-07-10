Icon

إحباط تهريب 330 كيلو من القات في جازان Icon 15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو Icon وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية Icon انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا Icon أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة Icon الاتحاد يعرض على بوغبا 100 مليون يورو Icon 9 مزادات لبيع وتصفية 86 عقارًا في 7 مدن Icon تدخل طبي عاجل ينقذ حاجة عراقية توقف قلبها لمدة 23 دقيقة Icon 21 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة العامة للري Icon اليوم.. بدء سداد تأشيرة اليابان إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
يهدف لزيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر الدولية الإقليمية

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي يهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يسعى للحفاظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج، مؤكدًا حرصه على التعاون والتواصل مع دول الخليج، بحسب ما أفادت “العربية”.

قد يهمّك أيضاً
واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث

واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث

لقطات من عملية فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان

لقطات من عملية فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له بالأمس، إن الاجتماع “يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة”.

تعاون مشترك

وأوضح أنه خلال هذا الاجتماع “سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى”.

علاقات متميزة

ووصف البديوي العلاقات الخليجية الروسية بـ”المتميزة”، مشيراً إلى أنه “منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، واستمرارها دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات”.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي “تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية”، مشيراً إلى السعي لـ”زيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم