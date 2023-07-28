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الوصول لـ 80% من السفلتة خلال 8 أشهر

انطلاق الخدمات التحتية لجميع أحياء عزيزية الخبر

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
انطلاق الخدمات التحتية لجميع أحياء عزيزية الخبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن أمين المنطقة الشرقية، م. فهد الجبير، انطلاق خدمات البنية التحتية لجميع أحياء عزيزية الخبر، متوقعًا أن تصل نسبة السفلتة إلى 80% خلال 8 أشهر.

وأوضح الجبير، خلال حواره مع “قناة الإخبارية”، أن القطاع البلدي لديه 260 خدمة يتم تقديمها عبر المنصات الرقمية، منوهًا إلى أن الحوافز والصلاحيات ستساهم في تسريع عجلة التنمية في المنطقة.

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وأضاف الجبير أن جزءًا كبيرًا من كورنيش الدمام تم تجديده، مرجعًا سبب ازدحام الدوارات إلى التقاء القادمين من سيهات والقطيف، مؤكدًا أن لديهم حلولًا للتعامل مع الدوارات.

وأكد الجبير أن الأمانة تعمل على وضع هوية معمارية خاصة بالمنطقة، خاصة مع وجود توجه لإحياء المواقع التراثية مثل دارين وتاروت والقطيف لجذب الزوار.

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