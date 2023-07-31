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تحت رعاية أمير منطقة تبوك

انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا
المواطن - أحمد العطوي

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تنطلق بعد غدٍ الأربعاء، منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة “البوتشيا” المفتوحة في نسختها الثانية، بمشاركة 15 ناديًا خليجيًا ومحليًا، وذلك تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك.

بطولة تبوك الخليجية لرياضة البوتشيا

وتستمر بطولة تبوك الخليجية لرياضة البوتشيا التي ستقام على ملعب الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تبوك لمدة 4 أيام، تحت شعار ” أنتم منَّا ونحن معكم “، وينظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا، وتُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة،

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وتضم ” البطولة ” عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم، حيث يشارك فيها أكثر من ( 67 ) لاعباً ولاعبة، و ( 11 ) مدرباً، ويديرها ما يزيد عن ( 24 ) حكماً، بحضور ( 30 ) إداريًا و ( 62 ) مرافقاً.

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