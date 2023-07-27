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السد والوداد يفتتحان النسخة الحالية

انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اليوم بـ4 مباريات

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اليوم بـ4 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مساء اليوم الخميس، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباريات اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضد نظيره الوداد المغربي، عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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كأس الملك سلمان للأندية
شعار البطولة – المصدر @UAFAAC

ويواجه الصفاقسي التونسي نظيره الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما يلعب الهلال ضد أهلي طرابلس الليبي عند الساعة العاشرة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ضد نظيره الاتحاد، عند الساعة العاشرة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف.

بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية
موعد المباريات – المصدر @UAFAAC

بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في 3 مدن سعودية، وهي؛ أبها، الطائف والباحة، وتنطلق مرحلة المجموعات، مساء اليوم الخميس، وستكون المباراة النهائية، يوم 12 أغسطس المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة جوائز مالية ضخمة، ما يُحفز جميع الفرق المشاركة لتقديم أفضل أداء ممكن، أملًا في التألق والفوز بالجائزة الكبرى، حيث يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار.

وتبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 10 ملايين دولار، بواقع 6 ملايين للبطل، 2.5 مليون للوصيف، 200 ألف لنصف النهائي، 150 ألف لربع النهائي، 100 ألف دولار لمرحلة المجموعات.

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية

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