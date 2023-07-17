انطلاق فعاليات الموسم الرابع لمهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير

انطلقت مساء اليوم، فعاليات مهرجان “العنب والفواكه الموسمية” في موسمه الرابع، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في مركز “الماوين” ببلّحمر ضمن فعاليات صيف عسير 2023.

فواكه موسمية

وعرض أكثر من 30 مزارعا عدة أنواع من العنب الذي تشتهر بزراعته منطقة عسير وخاصة “الماوين”، إضافة إلى أصناف أخرى من الفواكه الموسمية مثل “التين” في مقر الفعالية بحديقة “الندى”، وسط إقبال لافت من المواطنين وزائري المنطقة.

ويأتي المهرجان الذي يستمر لمدى ثلاثة أيام (من الساعة 3 عصرا إلى 6 مساء) ضمن الفعاليات السياحية التي تستهدف تحقيق عائدات اقتصادية للأهالي من خلال تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها المنطقة حسب الميزة النسبية لكل محافظة حيث يسهم في تشجيع المزارعين للمشاركة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

مكافحة التصحر

ويشهد المهرجان مشاركة عدة جهات تهتم بجانب الزراعة مثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر الذي قدم للزائرين والمزارعين نبذة عن وسائل الحفاظ على المزارع والغطاء النباتي بشكل عام من الحرائق أو الرعي الجائر أو القطع العشوائي، كذلك يقدم مركز “البذور والتقاوي” بوزارة البيئة والمياه والزراعة لمحة عن الخدمات التي يقدمها للحفاظ على السلالات المحلية من البذور وتحديد نوعيتها وجودتها للزراعة ويسهم في توجيه المزارعين لاقتناء الأنواع ذات الجودة العالية.

موسم عسير

ويعتبر فصل الصيف في عسير الموسم المفضل للمزارعين لتسويق المنتجات المحلية من الفواكه مثل العنب بأنواعه “الرازقي” و”الإيطالي” و”الفرنسي” إضافة إلى فواكه أخرى مثل “الفركس” و”التين “و”الرمان “و”الكمثرى” و”التفاح” و”المشمش”.

يذكر أنَّ منطقةَ عسير تحتضنُ ما يزيد عن 500 مزرعةِ عنبٍ موزعةٍ على مختلف قرى المنطقة، وتنتجُ سنوياً ما يزيد عن ألف طنٍّ من أجود أنواع العنب الذي يعدُّ رافداً اقتصادياً مهمًّا للعديد من المزارعين.