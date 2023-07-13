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تستقبل زوارها في المتحف التاريخي

انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية بـ عسير
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت أمس، فعاليات قرية بن عضوان السياحية “في مركز بيحان ببلحمر “شمال مدينة أبها”، وذلك ضمن موسم صيف عسير 2023.

البرنامج الصيفي

ويشتمل البرنامج الصيفي لقرية بن عضوان على عدد من الفعاليات الثقافية والشعبية والفنون الأدائية، وعروض مسرحية مع ركن للأطفال، إضافة إلى تخصيص موقع لطبخ وتقديم المأكولات الشعبية بالتعاون مع عدد من الأسر المنتجة.

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وتستقبل قرية بن عضوان زوراها يوميًّا منذ ساعات الصباح الأولى في المتحف التاريخي، وتقدم مأكولات متنوعة وسط الطبيعة الخلابة التي تحيط بالمكان.

موسم صيف عسير 2023

وأعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، انطلاق موسم صيف عسير 2023، الذي يعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار بارد ممطر صيفًا.

وأكد ابن طلال اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم موسم صيف عسير 2023 كحدث استثنائي ومتميز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمرارًا لمسيرة النجاح والتميز الذي حققته منطقة عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة.

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