انطلاق مهرجان صيف طيبة في 35 موقعًا لمدة شهر  

تنظم جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “مجتمعي”، اليوم الأحد، مهرجان صيف طيبة 2023م تزامناً مع الإجازة الصيفية بمشاركة 20 جهة تنموية في أكثر من 35 موقعاً في المدينة المنورة بتجربة مختلفة تُخلّد في الذاكرة.

فعاليات مهرجان صيف طيبة

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي تستمر لمدة شهر العديد من البرامج الثقافية والترفيهية المختلفة في عدد من المسارات منها المسار القيمي الذي يشمل بصير لحفظ وتلاوة القرآن الكريم ومبادرة المتنافسون لحفظ سورة البقرة وبرنامج شموخ ومحاضرات اجتماعية قيمية، فيما يشمل المسار الاجتماعي المهاري نادي مجتمعي المسرحي والفنون الحرفية للسيدات وبازار مجتمعي وزيارات ومعالم وبرنامج مهارات المستقبل وحبر الرياضيات الذهنية وتأسيس اللغة الإنجليزية للأطفال.

المسار الرياضي للمهرجان

ويشمل المسار الرياضي بطولة كرة الطائرة وتنس الطاولة وأكاديمية تدريب السباحة وأكاديمية الدفاع عن النفس وبطولات مجتمعي لكرة القدم ودوري البلوت والشطرنج وبرنامج صحتي في لياقتي وبرنامج الفروسية، بينما يشمل المسار الترفيهي نادي رواد ولون صيفك وزيارات ومعالم ومسابقات رياضية ترفيهية ومباريات أسرتي الرياضية.