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في نسخته الخامسة على ميدان الطائف لسباقات الهجن

انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يُنظم الاتحاد السعودي للهجن، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 م، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وأعلن اتحاد الهجن عن تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 56.255 مليون ريال تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين، حيث يبلغ عدد الأشواط التي سيتنافسون عليها خلال فترة المهرجان 589 شوطًا متنوعًا.

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وسيبدأ المهرجان من خلال السباق التمهيدي، الذي يشهد إقامة 350 شوطًا، في الأول من أغسطس حتى الـ 12 من الشهر ذاته، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).

وينطلق السباق النهائي في الـ 28 من أغسطس، ويستمر لمدة 11 يومًا بإقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط، و239 شوطًا في السباق النهائي.

وشهدت النسخ السابقة من المهرجان، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2018م، إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن في العالم؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

كما حقّق المهرجان عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوّعة تدعم الموروث التراثي وتعزّز من الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة، بينما تركّز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة، على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

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