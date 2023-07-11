انطلاق هوندا أكورد 2023 .. قوة وأناقة وجودة تصميم

أطلقت شركة هوندا سيارتها المتطورة الجديدة هوندا أكورد 2023 بإضافة مجموعة شاملة من التحديثات الجمالية والتقنية المتطورة التي توفر تجربة قيادة أكثر راحة.

وتم تصميم هوندا أكورد 2023 بالاعتماد على منصة جديدة تُدعى بـ “Honda Architecture” المطوّرة من قبل العلامة، والتي تعهدت الشركة بأنها ستكون أكثر صلابة وقوة من سيارة هوندا أكورد الحالية.

تتمتع هوندا أكورد 2023 بتصميم أكبر حجماً مقارنة بالنسخة الحالية من السيارة، بحيث يصل طولها إلى 195.7 إنش، مع العلم بأن العلامة التجارية لم تعمل على تغيير طول قاعدة العجلات وبقي كما هو (111.4 إنش).

جودة وتصميم وأناقة

تحظى هوندا أكورد 2023 بداخلية مشابهة لتلك المتوفرة في سيارة هوندا سيفيك وCR-V، كما أنها توفر خامات عالية الجودة وتصاميم في غاية الأناقة تدل على مدى كفاءة المزايا الداخلية للسيارة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

أبل كار بلاي

أندرويد أوتو

شاحن لاسلكي

أنظمة مساعد السائق

الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

نظام التعرف على إشارات المرور (TSR)

شاشة معلومات وترفيه بحجم يتراوح بين (7.0-12.3) بوصة

محرك هوندا أكورد 2023

تم تزويد السيارة بمحرك سعة 2 لتر، يولّد قوة تصل إلى 192 حصاناً، و260 نيوتن/ متر من عزم الدوران في الفئة القياسية، كما زوّدت بمحرك هايبرد بقوة 204 أحصنة، و334 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وبدفع أمامي للعجلات.