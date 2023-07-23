انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

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أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخو، أن الصين أطلقت، اليوم الأحد، صاروخًا حاملًا من طراز لونج مارش-2 دي، لإرسال أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد مسبقًا.
وانطلق الصاروخ في الساعة 1050 صباحًا بتوقيت بكين من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.
ومن المقرر أن يتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد، وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية.
وتُعتبر عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز لونج مارش.