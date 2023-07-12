انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص

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توفي 5 أشخاص بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، في انفجار ناجم عن ألعاب نارية، أمس الثلاثاء، في مدينة ليلينج التابعة لإدارة تشوتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين.
وقالت وكالة الأنباء الصينية: إن الانفجار وقع في مزرعة لتربية الخنازير يشتبه في استخدامها لإنتاج ألعاب نارية بشكل غير قانوني في الصين.
ووفقًا لمكتب إدارة الطوارئ المحلي، انتهت الآن عملية الإنقاذ في الموقع واحتجزت الشرطة المتورطين في عملية الإنتاج غير القانوني للألعاب النارية.