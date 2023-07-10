انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال

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أفادت وكالة الأرصاد الجوية في أيسلندا، اليوم الاثنين، ببدء ثوران بركاني بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد أيام من النشاط الزلزالي.
واهتزت أيسلندا بسبب ثوران بركاني ظهر اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من تسجيل البلاد لزلزال بقوة 5.2 درجات. ووقع الانفجار البركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من ريكيافيك، عاصمة آيسلندا.
وكان الخبراء يتوقعون اندلاع البركان، بعد أيام من النشاط الزلزالي المكثف في المنطقة التي تم خلالها تسجيل حوالي 1200 زلزال، بحسب “ديلي إكسبريس”.
وقالت كريستين إليسا غوموندسدوتير، خبيرة الكوارث الطبيعية في مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا (IMO) ، إن الانفجار البركاني يحدث بالضبط حيث توقعناه بعد أيام من مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.
وحثت السلطات، السكان المحليين، على توخي الحذر عند القيادة وتجنب الاقتراب من منطقة الثوران، وانخفضت الرؤية في المنطقة المحيطة بالبركان بسبب تصاعد أعمدة الدخان.
وتمتلك أيسلندا، 30 بركانًا وأكثر من 600 ينبوع ساخن، وهي واحدة من أكثر الأماكن نشاطًا جيولوجيًا على وجه الأرض، نظرًا لموقعها على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي حيث تلتقي الصفائح التكتونية لأمريكا الشمالية وأوراسيا.
وتقع المنطقة الواقعة في شبه جزيرة ريكيانيس بالقرب من موقع الانفجارات السابقة في عامي 2021 و 2022، على بعد حوالي 19 ميلاً من عاصمة البلاد.
بدأ ثوران بركاني في منطقة قريبة من عاصمة آيسلندا بعد أيام من النشاط الزلزالي المكثف.