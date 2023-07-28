أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية
كشف التلفزيون السوري الرسمي، الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.
وأردف أن الانفجار وقع في شارع كوع السودان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أشارت تقارير إلى أن الانفجار أودى بحياة سيدة، وتسبب في إصابة 3 من أطفالها، على الأقل.
وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بأن قنبلة زرعت في سيارة أجرة انفجرت خارج بلدة السيدة زينب، جنوبي العاصمة دمشق بسوريا.
وأوضحت مصادر طبية أن 10 إصابات وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمستشفى، إحداها خطيرة.
وقال شهود عيان: سمعنا صوت انفجار ضخم، وبدأ الناس يركضون، قبل أن تصل سيارات الإسعاف، وتطوق القوى الأمنية المكان، وأشاروا إلى أن الانفجار وقع قرب مقر أمني على بعد نحو 600 متر من مقام السيدة زينب.