انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق

كشف التلفزيون السوري الرسمي، الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

تفاصيل الانفجار

وأردف أن الانفجار وقع في شارع كوع السودان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أشارت تقارير إلى أن الانفجار أودى بحياة سيدة، وتسبب في إصابة 3 من أطفالها، على الأقل.

قنبلة زرعت في سيارة أجرة

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بأن قنبلة زرعت في سيارة أجرة انفجرت خارج بلدة السيدة زينب، جنوبي العاصمة دمشق بسوريا.

وأوضحت مصادر طبية أن 10 إصابات وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمستشفى، إحداها خطيرة.

وقال شهود عيان: سمعنا صوت انفجار ضخم، وبدأ الناس يركضون، قبل أن تصل سيارات الإسعاف، وتطوق القوى الأمنية المكان، وأشاروا إلى أن الانفجار وقع قرب مقر أمني على بعد نحو 600 متر من مقام السيدة زينب.