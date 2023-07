انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا

أكدت وكالة سلامة الطرق النيجيرية، أمس الاثنين، أن انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقًا.

وقال حزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو: إن الناقلة كانت تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود.

وأضاف صون الله أن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو في نيجيريا.

ولفت إلى أن “المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج”، ملمحًا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.

Tanker explosion in Nigeria's #Ondo state sparks massive blaze; 20 including 3 kids dead.

– As many as 20 people, including three children and a pregnant woman, have been reported dead after an oil tanker exploded in Ore, Odigbo local government area of Ondo State of Nigeria. pic.twitter.com/wQOct1WOIj

