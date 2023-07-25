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قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الوقود

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وكالة سلامة الطرق النيجيرية، أمس الاثنين، أن انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقًا.

مقتل 8 أشخاص حرقًا

وقال حزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو: إن الناقلة كانت تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود.

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وأضاف صون الله أن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو في نيجيريا.

ولفت إلى أن “المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج”، ملمحًا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.

وأشارت السلطات إلى أن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.

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