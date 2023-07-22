انفجار غاز مروع في ولاية أمريكية بسبب ارتفاع الحرارة

اندلع حريق هائل في مستودع غاز البروبان قرب مطار فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الولاية، وجرى لاحقًا إخلاء الأبنية المحيطة بالمكان.

لقطات من الانفجار الهائل

ونشرت شبكة “فوكس” الإخبارية الأمريكية لقطات من الانفجار الهائل في لحظات تحبس الأنفاس، فيما انفجر عدد من أسطوانات غاز البروبان بشكل مفاجئ في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث وثقت كاميرا لحظات الحادثة المفزعة.

ويقول مسؤولو الإطفاء إن ما لا يقل عن اثنتي عشرة سيارة تضررت، في حين حضر أكثر من 150 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث للعمل على إخماد النيران، حيث لم يتبق من المكان سوى المعدن المشوه المحترق والمنصهر.

وقال مطار فينكس سكاي هاربور إن الحريق لا يؤثر على عملياته، بعدما اشتعلت النيران بالقرب منه.