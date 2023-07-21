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أحدث دمارًا كبيرًا في شارع رئيسي

انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا هز وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة أمس الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن، وأدى إلى إصابة 41 شخصًا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.

انفجار مجهول

وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة “إيغولي” المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك، بحسب رويترز.

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بدورها، أفادت الشركة في بيان بأنه “من غير المرجح” أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات “ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب”.

وتابعت: “لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع”.

واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن “عدم سقوط وفيات هو معجزة”.

إصابة 41 شخصًا

وأسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم خطيرة و30 طفيفة، وفق ليسوفي.

وذكرت ليسوفي أن تحقيقًا أوليًّا أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن “الوضع تحت السيطرة تمامًا”.

وأضاف أن الخبراء “سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح”، مشيرًا إلى أن “الدمار كبير، والوضع سيئ (…) لقد حدث الأمر في وقت الذروة”.

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