انقسام بين جماهير الاتحاد حول بقاء طارق حامد

انقسمت جماهير نادي الاتحاد ما بين مؤيد ومعارض حول بقاء اللاعب المصري طارق حامد في صفوف العميد، وذلك بعد تداول أنباء عن فشل صفقة انتقال البرازيلي فابينيو نجم ليفربول الإنجليزي للعميد.

واختفلت جماهير نادي الاتحاد عبر موقع ” إكس” حول بقاء أو رحيل حامد، حيث اتفقت فئة على ضرورة بقائه مع الفريق للعب بجوار الفرنسي نجولو كانتي أما فئة أخرى فقالت إن رحيله ضروري والاستفادة من مكانه بضم لاعب وسط أجنبي قوي للعب بجوار كانتي في الموسم المقبل والاستفادة من حالة الدعم المتوفرة لأندية دوري روشن حاليًا للتعاقد مع أقوى الصفقات الأجنبية.

الوحدة يفكر في ضم طارق حامد

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “الكأس” القطرية أن نادي الوحدة مهتم بضم اللاعب حامد في حال غادر العميد.

وكان اللاعب المصري أزال اسم الاتحاد من حسابه في موقع “الإنستجرام”؛ مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن النادي.

وكان حامد انضم إلى العميد في صيف 2022 قادمًا من الزمالك المصري.