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تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها.

حادث انقلاب ناقلة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني المدينة المنورة يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورة وثقت من خلالها جهود رجال المدني في مباشرة الحادث.

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