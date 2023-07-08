انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها.

حادث انقلاب ناقلة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني المدينة المنورة يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورة وثقت من خلالها جهود رجال المدني في مباشرة الحادث.