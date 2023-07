انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين

لقي 15 شخصًا مصرعهم، وفُقد 4 آخرون؛ بسبب أمطار غزيرة وفيضانات على مناطق جنوب غرب الصين، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

ونقلت الوكالة الصينية الرسمية للأنباء عن السلطات المحلية، قولها: إن الأمطار أودت بحياة 15 شخصًا، فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ شمال غرب الصين، بحسب ما نشرت وكالات أنباء عالمية.

وتشهد الصين طقسًا غريبًا في موسم الصيف، ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تسقط أمطار غزيرة في معظم الأنحاء، تصل لحد الفيضان.

Several people have died in southwestern China as heavy floods hit multiple regions.

