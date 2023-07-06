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مقتل 15 شخصًا وفقدان 4 آخرين

انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين
المواطن - فريق التحرير

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لقي 15 شخصًا مصرعهم، وفُقد 4 آخرون؛ بسبب أمطار غزيرة وفيضانات على مناطق جنوب غرب الصين، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

فيضانات غير مسبوقة في الصين

ونقلت الوكالة الصينية الرسمية للأنباء عن السلطات المحلية، قولها: إن الأمطار أودت بحياة 15 شخصًا، فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ شمال غرب الصين، بحسب ما نشرت وكالات أنباء عالمية.

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وتشهد الصين طقسًا غريبًا في موسم الصيف، ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تسقط أمطار غزيرة في معظم الأنحاء، تصل لحد الفيضان.

ضحايا فيضانات الصين

وهذا العام، وخلال الساعات القليلة الماضية، قتل 15 وفقد 4 آخرون إثر أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أمس الأربعاء.

ونقلت “شينخوا” عن السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة الأخيرة أودت منذ الاثنين بحياة 15 شخصًا، واعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين، في منطقة تشونج تشينج في شمال غرب الصين حتى أمس الأربعاء.

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