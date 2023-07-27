انهيار صفقة تخفيف الحكم عن نجل بايدن

انهارت الصفقة بين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين السلطات القضائية الأمريكية، والتي كان من المتوقع أن يقر خلالها في المحكمة بالذنب ويعترف بارتكاب مخالفات ضريبية ويعترف بجريمة حيازة سلاح غير قانوني وتعاطي مخدرات.

وبناء على الصفقة التي انهارت في جلسة دراماتيكية بالمحكمة، كان الإقرار بالذنب، الذي تم التفاوض بشأنه على مدى عدة أسابيع، سيؤدي إلى سجن هانتر لبعض الوقت ثم سيخرج. لكن قاضية أمريكية أعلنت الأربعاء، أنها لا تستطيع “الإقرار بهذا الاتفاق”.

أولى قضايا نجل بايدن

وتعد هذه القضية هي الأولى التي توجه فيها وزارة العدل اتهامات لنجل بايدن ما زال في الحكم.منحت القاضية هيئة الدفاع عن هانتر بايدن، 14 يومًا، للتوصل إلى اتفاق جديد مع جهات الادعاء.

واستمرت التحقيقات في هذه القضية خمس سنوات وتم التدقيق في الشؤون المالية لنجل الرئيس الأمريكي، الذي وصل صباح الأربعاء إلى المحكمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

اعتراف هانتر بايدن بالذنب