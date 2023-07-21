انهيار فوهة بركان نشط في أيسلندا بسبب الزلزال

كشفت وسائل إعلام أن ثوران بركان فاجرادالسفيال في جنوب غرب العاصمة الأيسلندية، تسبب بانهيار جزء من الفوهة، الأمر الذي أدى إلى تغير مسار تدفق الكتل المنصهرة.

تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة

هذا وتواصل تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة منذ مساء الأحد، بعد اكتشاف نشاط زلزالي قوى في المنطقة المجاورة.

ووقع الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتر.

ويقع البركان على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

وحثت السلطات الناس على عدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان، قائلة: إنه قد يكون هناك مستويات عالية “خطيرة” من الغازات البركانية.

وثار البركان في المنطقة، والمعروف على نطاق واسع باسم بركان فاغرادالسفيال، مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، بالرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

ويبلغ متوسط ثوران البراكين في أيسلندا، التي تقع فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ما بين أربع وخمس سنوات.