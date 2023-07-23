انهيار مبنى يودي بحياة 12 كاميرونيًا

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أكد حاكم منطقة ليتورال بالكاميرون، أن مبنى مؤلفًا من أربعة طوابق انهار في دوالا، العاصمة التجارية للبلاد، مما تسبب في مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.
وفي التفاصيل، يقع المبنى في حي آنج رافاييل بشرق المدينة وانهار عند حوالي منتصف الليل.
وأردف الحاكم للصحفيين في الموقع أن “12 شخصًا لقوا حتفهم والآخرين في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية” مضيفًا أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 31.
وتابع أن الوضع تحت السيطرة وأن فرق الإنقاذ تعمل على التأكد من عدم بقاء أي شخص تحت الأنقاض، ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى.