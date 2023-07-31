انهيار مفاجئ لسقف منزل بسبب الرطوبة طائرات ناسا الجديدة ستغير مفهوم السفر جوًّا التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة
وثق أحد المواطنين لحظة انهيار سقف منزله بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، إذ أنقذتهم العناية الإلهية من حدوث كارثة.
وبين مقطع الفيديو تشققات في السقف، ثم سقط الجبس مرة واحدة بشكل مفاجئ، فضلًا عن تأثر الحديد والغطاء الخرساني.
وعلق المهندس عبدالغني الجند– عضو الهيئة السعودية للمهندسين- على الواقعة، مرجعًا سبب سقوط السقف إلى نسبة الرطوبة العالية وتراكمها فوق السقف الخرساني.
وقال الجند في تغريدة عبر موقع تويتر، تعليقًا على الفيديو المتداول: أعتقد أن سبب سقوط الجبس تراكم الرطوبة لفترة طويلة فوق السقف الخرساني؛ مما أدى إلى تشبع السقف وتأثير الحديد ونتيجة ذلك سقط الغطاء الخرساني.
واستطرد: لذلك، من الضروري الاهتمام بالعزل المائي للأسطح وأرضيات دورات المياه والمطابخ وفي حالة وجود أي تسريب يجب معالجته على الفور.