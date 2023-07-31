انهيار مفاجئ لسقف منزل بسبب الرطوبة

وثق أحد المواطنين لحظة انهيار سقف منزله بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، إذ أنقذتهم العناية الإلهية من حدوث كارثة.

سقوط الجبس

وبين مقطع الفيديو تشققات في السقف، ثم سقط الجبس مرة واحدة بشكل مفاجئ، فضلًا عن تأثر الحديد والغطاء الخرساني.

وعلق المهندس عبدالغني الجند– عضو الهيئة السعودية للمهندسين- على الواقعة، مرجعًا سبب سقوط السقف إلى نسبة الرطوبة العالية وتراكمها فوق السقف الخرساني.

تراكم الرطوبة

وقال الجند في تغريدة عبر موقع تويتر، تعليقًا على الفيديو المتداول: أعتقد أن سبب سقوط الجبس تراكم الرطوبة لفترة طويلة فوق السقف الخرساني؛ مما أدى إلى تشبع السقف وتأثير الحديد ونتيجة ذلك سقط الغطاء الخرساني.

العزل المائي

واستطرد: لذلك، من الضروري الاهتمام بالعزل المائي للأسطح وأرضيات دورات المياه والمطابخ وفي حالة وجود أي تسريب يجب معالجته على الفور.