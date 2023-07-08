تفاصيل عرض الأهلي لـ دييغو سيميوني سفير السعودية في إسبانيا للمواطنين: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة واحذروا الغرباء خلال أسبوع.. ضبط 9305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن الشباب يُكثف مفاوضاته مع غالتييه الرائد يضم أمير سعيود رسميًا وظائف لدى شركة خدمات الملاحة الجوية النصر يُنافس نابولي على ضم كو إيتاكورا واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث ترقب الإعلان الرسمي عن انتقال رياض محرز للأهلي
أعلنت (شركة باب رزق جميل) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات للعمل في (الرياض، ينبع، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، الخبر، الدمام) برواتب تصل (9,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
1– أمين مستودع. (وظيفتان)
– حاصل على شهادة الدبلوم.
– خبرة 3 سنوات في مجال المستودعات.
– العمل على استقبال وتخزين وجرد المنتجات بالمستودع.
– الراتب من (5,000 – 6,000 ريال).
2– مشرف مبيعات. (10 وظائف – جدة، الرياض)
– حاصل على درجة البكالوريوس.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– الراتب من (8,000 – 9,000 ريال).
3- بائع ومعد قهوة. (وظيفتان – الرياض)
– لا يشترط مؤهل محدد.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– الراتب من (4,000 – 4,500 ريال).
– متاح التقديم حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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