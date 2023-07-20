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بعد اقترابه من الانتقال للأهلي

باركولا بديل رياض محرز في مانشستر سيتي

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
باركولا بديل رياض محرز في مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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استقرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على بديل المهاجم الجزائري رياض محرز، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل رياض محرز للأهلي

وأكد موقع 90min العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يُفكر في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، برادلي باركولا كبديل محتمل لرياض محرز، الذي اقترب من الانضمام للأهلي.

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رياض محرز
محرز – المصدر @FabrizioRomano

وأشار الموقع العالمي إلى أن إدارة مانشستر سيتي وافقت بصعوبة على رحيل رياض محرز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وسيحصل اللاعب الجزائري على رابت قدره 45 مليون إسترليني سنويًا.

وشدد 90min على أن رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، سيصل إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانتهاء من كافة إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

رياض محرز - الأهلي
محرز – المصدر @RudyGaletti

باركولا يعوض محرز

وأشاد الموقع العالمي بمستوى باركولا، وشارك هذا الموسم مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون في يناير الماضي، إلا أنه بات من الركائز الأساسية.

وشارك باركولا في 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليحظى بإشادة من كشافي نادي مانشستر سيتي.

برادلي باركولا
باركولا – المصدر 90min

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