باركولا بديل رياض محرز في مانشستر سيتي

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استقرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على بديل المهاجم الجزائري رياض محرز، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد موقع 90min العالمي، أن نادي مانشستر سيتي يُفكر في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، برادلي باركولا كبديل محتمل لرياض محرز، الذي اقترب من الانضمام للأهلي.
وأشار الموقع العالمي إلى أن إدارة مانشستر سيتي وافقت بصعوبة على رحيل رياض محرز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وسيحصل اللاعب الجزائري على رابت قدره 45 مليون إسترليني سنويًا.
وشدد 90min على أن رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، سيصل إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانتهاء من كافة إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأشاد الموقع العالمي بمستوى باركولا، وشارك هذا الموسم مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون في يناير الماضي، إلا أنه بات من الركائز الأساسية.
وشارك باركولا في 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليحظى بإشادة من كشافي نادي مانشستر سيتي.