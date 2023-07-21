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استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

باريس سان جيرمان في كوريا الجنوبية للمرة الأولى

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
باريس سان جيرمان في كوريا الجنوبية للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن إضافة مواجهة ودية في كوريا الجنوبية، ضمن جولته الصيفية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

ودية جديدة لباريس سان جيرمان

وأوضح باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيلعب ضد تشونبوك هيونداي وصيف بطل الدوري الكوري الجنوبي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل.

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وأشار النادي الباريسي إلى أن المباراة الودية ستُقام على ملعب أسياد الرئيسي في بوسان، موضحًا أن هذه المرة الأولى في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم التي يخوض فيها مباراة في كوريا الجنوبية.

باريس سان جيرمان
موعد المباراة الودية – المصدر @PSG_arab

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في التعاقد مع اللاعب لي كانج إن، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مايوركا الإسباني، ليصبح أول لاعب كوري جنوبي ينضم إلى الفريق الفرنسي.

ومن المقرر أن يواجه سان جيرمان لو هافر، اليوم الجمعة، وسيواجه خلال جولته التحضيرية في اليابان، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيريزو أوساكا وإنتر ميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر psg

مبابي في التدريبات الجماعية

على الجانب الآخر، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة لو هافر، مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم الجدل المثار حول مستقبله؛ وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر footmercato

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