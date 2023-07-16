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باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيتنافس مع النصر للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية: إن باريس سان جيرمان قدم عرضه إلى إشبيلية وقدره 15 مليون يورو لضم بونو.

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وفي مطلع شهر يوليو الجاري، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي النصر تقدم بعرض مُغر للتعاقد مع ياسين بونو، واللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن الحارس المغربي مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية.

عرض النصر لضم ياسين بونو 

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي إشبيلية لن يسمح برحيل بونو بأقل من 20 مليون يورو، مشددة في الوقت ذاته على أن حارس المرمى المغربي سيحصل من النصر على عرض لا تستطيع الفرق الأوروبية منافسته.

ياسين بونو - إشبيلية - النصر
بونو

ويمتد تعاقد بونو صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني حتى 30 يونيو عام 2025، وخاض معه 140 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، وتوج ببطولة الدوري الأوروبي مرتين.

 

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