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باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وجد بديل الفرنسي كيليان مبابي في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن باريس سان جيرمان يرغب في ضم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

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ويملك عثمان ديمبيلي شرطًا جزائيًّا في عقده مع برشلونة قيمته 50 مليون يورو حتى نهاية شهر يوليو الجاري ومع بداية شهر أغسطس سترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو في عقده مع برشلونة.

برشلونة وريال مدريد - نهائي كاس السوبر الإسباني - الريال ضد برشلونة
عثمان ديميبيلي

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًّا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

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