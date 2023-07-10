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اللاعب يقترب من مغادرة الفريق الباريسي

باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من مغادرة فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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كما يبحث الفريق الباريسي ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع صفقة مواني.

الوقت مناسب لرحيل كيليان مبابي 

وفي وقت سابق، قال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان : إنه حان الوقت لرحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق الباريسي.

وتحدث ليوناردو قائلًا: “حان الآن وقت رحيل مبابي عن باريس، الفريق سيظل موجودًا من بعده”.

كولو مواني
كولو مواني

وأضاف ليوناردو: “مبابي ليس لاعبًا مثاليًّا لقيادة الفريق”.

وكان مبابي أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقال الصحفي الإسباني توماس جونزاليس: إن مبابي سيكون قريبًا من الانضمام لـ ريال مدريد صيف عام 2024.

وقيل: إن الريال طلب الحصول على قرض بنكي قدره 300 مليون يورو للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

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