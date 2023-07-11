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بعد تصريحاته المثيرة عن النادي

باريس سان جيرمان يحدد عقابه ضد كيليان مبابي

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
باريس سان جيرمان يحدد عقابه ضد كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية يجهزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد تصريحاته المثيرة الأخيرة.

وكان مبابي أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

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كيليان مبابي يعلق بشكل مثير 

كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد مبابي في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.

مبابي - باريس سان جيرمان ضد أوكسير

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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