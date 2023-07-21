باريس سان جيرمان يراوغ بشأن مستقبل مبابي

لازالت تُسيطر حالة من الجدل بشأن الصفقة المحتملة برحيل نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يترقب موقف مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يوجد شيء مؤكد، لكن هناك تفاؤل بين مسؤولي ريال مدريد بشأن إمكانية إتمام صفقة مبابي، هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “التكتم الشديد حول مستقبل مبابي وعدم وجود أخبار جديدة بشأن مصيره، يخدم ريال مدريد أكثر من باريس سان جيرمان”.

باريس سان جيرمان يراوغ

وفي الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد حسم الصفقة، تحرك مسؤولي سان جيرمان بخطوة جديدة؛ تُعلق الصراع لحين إشعار آخر، وقامت بوضع صورة مبابي ضمن الملصق الخاص بالمباراة الودية الأخيرة في جولته الصيفية.

ولفتت صحيفة “ماركا”، إلى أن تواجد مبابي صاحب الـ24 عاما في هذه المباراة الودية، ربما ينذر بسيناريوهات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، عن الودية الرابعة ضد تشونبوك هيونداي في كوريا الجنوبية، ووضع مبابي مع أبرز نجوم الفريق ضمن الملصق الخاص بالمباراة.