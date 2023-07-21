Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يترقب مسؤولو ريال مدريد الموقف

باريس سان جيرمان يراوغ بشأن مستقبل مبابي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
باريس سان جيرمان يراوغ بشأن مستقبل مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لازالت تُسيطر حالة من الجدل بشأن الصفقة المحتملة برحيل نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يترقب موقف مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

المؤسسات السعودية مستعدة للعمل بتقنية الروبوت

المؤسسات السعودية مستعدة للعمل بتقنية الروبوت

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يوجد شيء مؤكد، لكن هناك تفاؤل بين مسؤولي ريال مدريد بشأن إمكانية إتمام صفقة مبابي، هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “التكتم الشديد حول مستقبل مبابي وعدم وجود أخبار جديدة بشأن مصيره، يخدم ريال مدريد أكثر من باريس سان جيرمان”.

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان يراوغ

وفي الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد حسم الصفقة، تحرك مسؤولي سان جيرمان بخطوة جديدة؛ تُعلق الصراع لحين إشعار آخر، وقامت بوضع صورة مبابي ضمن الملصق الخاص بالمباراة الودية الأخيرة في جولته الصيفية.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر @PSG_arab

ولفتت صحيفة “ماركا”، إلى أن تواجد مبابي صاحب الـ24 عاما في هذه المباراة الودية، ربما ينذر بسيناريوهات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، عن الودية الرابعة ضد تشونبوك هيونداي في كوريا الجنوبية، ووضع مبابي مع أبرز نجوم الفريق ضمن الملصق الخاص بالمباراة.

باريس سان جيرمان
موعد المباراة الودية – المصدر @PSG_arab

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم