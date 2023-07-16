باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية عن وجود تحرك قوي من باريس سان جيرمان الفرنسي للإبقاء على نجمه الفرنسي كيليان مبابي وعدم السماح له بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وذكر راديو Rmc الفرنسي اليوم أن باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي والإبقاء على النجم الفرنسي شرط أن يُمدد عقده مع الفريق الباريسي، خاصة أن مبابي ونيمار لم تكن العلاقة بينهما في أفضل أحوالها في الموسم الماضي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني كبديل للاعب الفرنسي كيليان مبابي.

كما يبحث الفريق الباريسي ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع صفقة مواني.

تفاصيل أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

وكان مبابي، أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد كيليان في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.