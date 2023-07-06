باريس سان جيرمان يضغط على مبابي

تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الضغط بشأن إمكانية بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس يضغط مبابي

وأشارت شبكة RMC إلى أن صفقة انتقال مبابي، يجب أن تتم بالتوافق بين الطرفين، اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان، مضيفة: “رئيس النادي، ناصر الخليفي، يستهدف بيعه مقابل 200 مليون يورو”.

وأضافت: “هذا المبلغ يوازي ما سيتقاضاه النجم الفرنسي في موسمه الأخير بعقده مع باريس سان جيرمان، ولكن هذا المبلغ سيكون عقبة أمام مسؤولي ريال مدريد، إذا أرادوا شراء مبابي خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابعت الشبكة الفرنسية: “ريال مدريد، ضخ استثمارات ضخمة خلال الأشهر الأخيرة، قيمتها 900 مليون دولار في ملعبه الجديد، وصفقة كيليان ستتطلب تضحية مالية، وسنرى من سيقدر عليها”.

ريال مدريد يترقب

وفي السياق ذاته، ذكرت “RMC سبورت”: “إدارة ريال مدريد تراقب الموقف بهدوء وصبر وحذر، في ظل توتر الأوضاع بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان”.

وجاء في ختام التقرير: “ريال مدريد لا يريد التسرع في أي خطوة، ويعتبرون الصدام حاليا أمرًا خاصًا بين المهاجم الفرنسي وإدارة ناديه، يترقبون تطوراته خلال الأسابيع المقبلة”.

وكان ناصر الخليفي، قد أعلن في مؤتمر صحافي بالأمس، أن المهاجم الفرنسي لن يرحل مجانًا، وأمهله أسبوعين لحسم قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه.