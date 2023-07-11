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خلال فترة الانتقالات الصيفية

باريس سان جيرمان ينافس الهلال لضم بيرناردو سيلفا

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
باريس سان جيرمان ينافس الهلال لضم بيرناردو سيلفا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سينافس الهلال على التعاقد مع اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر الإعلامي الرياضي بين جاكوبز عبر حسابه في “تويتر” أن باريس سان جيرمان سيتنافس مع أزرق الرياض لضم سيلفا صاحب الـ 29 عامًا والذي لم يحدد بعد قراره خلال الفترة المقبلة.

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100 مليون دولار شرط رحيل بيرناردو سيلفا 

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن إدارة مان سيتي طلبت 100 مليون دولار لبيع سيلفا صاحب الـ 29 عامًا إلى نادي الهلال، بعدما كان تقدم أزرق الرياض بـ 70 مليون دولار.

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

وفي سياق آخر، كانت تقارير إعلامية قالت إن انتقال سيلفا إلى الهلال، سيعطل صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي قرر إيقاف انتقال محرز إلى الأهلي، لمعرفة مصيره في حال انتقل بيرناردو سيلفا إلى الهلال بعد الرجوع للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا يرغب مانشستر سيتي في فقد سيلفا ومحرز في وقت واحد، حيث سيحدد جوارديولا مصير محرز مع بطل أوروبا، في حال أتم سيلفا انتقاله إلى الهلال.

 

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