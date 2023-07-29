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بعد تلقيه عرضًا من النصر

باريس متمسك باستمرار ماركينيوس

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
باريس متمسك باستمرار ماركينيوس
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي ماركينيوس، إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

باريس يرفض رحيل ماركينيوس

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لا تنوي التفريط في ماركينيوس، مشددة في الوقت ذاته على أن النجم البرازيلي لا يُفكر أيضًا في الرحيل.

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ماركينيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر @PSG_English

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن ماركينيوس وافق فعليًا على بدء التفاوض مع الإدارة النصراوية، بعدما تواصل قادة العالمي معه خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن نادي النصر أرسل عرضه الرسمي للاعب البرازيلي وباريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن مدافع روما السابق، ليس الوحيد الذي يتفاوض معه العالمي، حيث دخل في مفاوضات مع أكثر من مدافع.

ماركينيوس مع باريس سان جيرمان
اللاعب البرازيلي – المصدر psg

اللاعب مع باريس سان جيرمان

ويلعب النجم البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ 10 سنوات، حيث انضم إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2013، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.

ويمتد تعاقد ماركينيوس صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”.

ماركينيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر @PSG_English

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