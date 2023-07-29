باريس متمسك باستمرار ماركينيوس

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي ماركينيوس، إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.

باريس يرفض رحيل ماركينيوس

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لا تنوي التفريط في ماركينيوس، مشددة في الوقت ذاته على أن النجم البرازيلي لا يُفكر أيضًا في الرحيل.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن ماركينيوس وافق فعليًا على بدء التفاوض مع الإدارة النصراوية، بعدما تواصل قادة العالمي معه خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن نادي النصر أرسل عرضه الرسمي للاعب البرازيلي وباريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن مدافع روما السابق، ليس الوحيد الذي يتفاوض معه العالمي، حيث دخل في مفاوضات مع أكثر من مدافع.

اللاعب مع باريس سان جيرمان

ويلعب النجم البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ 10 سنوات، حيث انضم إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2013، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.

ويمتد تعاقد ماركينيوس صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”.