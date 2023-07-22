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بعد استبعاده من جولة اليابان

باريس يحدد موعد بيع مبابي وتحرك هلالي لحسم الصفقة

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
باريس يحدد موعد بيع مبابي وتحرك هلالي لحسم الصفقة
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطورات بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ليُبدي نادي الهلال رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاستبعاد من جولة باريس سان جيرمان

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي بالأمس، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

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كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان – المصدر forbes

الهلال يسعى لضم مبابي

وأكدت تقارير عالمية خلال الساعات الماضية، أن نادي الهلال يسعى لجس نبض المهاجم الفرنسي بشأن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، رغم تأكيدات المقربين منه برغبته في اللعب لريال مدريد.

وأشار راديو مونت كارلو الفرنسي، اليوم السبت، إلى أن هناك العديد من الأندية التي تتجه أو اتخذت بالفعل اتصالات لمحاولة الحصول على خدمات مبابي صاحب الـ24 عامًا، ومنهم ناديي تشيلسي الإنجليزي والهلال.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر eurosport

وأوضح أن تشيلسي يرغب في ضم المهاجم الفرنسي، ولكنه لم يُقدم عرض رسمي حتى الآن، مضيفًا: “ولكن هل يستطيع البلوز إقناع مبابي بالانتقال إليه؟.. خاصة أنه عازمًا على البقاء حتى 2024، بجانب رغبته في الانتقال للريال”.

وكشف الراديو الفرنسي عن تفاصيل العرض الهلالي للمهاجم الفرنسي، حيث إنه سيُقدم إليه عرضًا لمدة عامين مقابل 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 200 مليون يورو لمسؤولي باريس سان جيرمان، لشراء العام الأخير من عقده.

وشدد على أن باريس سان جيرمان، ينتظر ردًا من مبابي قبل يوم 31 يوليو الجاري، قبل وضعه في سوق الانتقالات، وقبول العرض المناسب للنادي.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر footmercato

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