باريس يحسم موقفه من عرض الهلال لضم فيراتي

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد خلافًا بين إدارة نادي باريس سان جيرمان، ونجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي ماركو فيراتي، بسبب العرض الذي تلقاه مؤخرًا من الهلال.

الهلال يسعى لضم فيراتي

وأكدت تقارير بالأمس، أن ماركو فيراتي في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، حيث توصل لاتفاق مع اللاعب الإيطالي على التوقيع معه لمدة 3 مواسم، ليدخل في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان.

باريس يرفض العرض

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس: “فيراتي وافق على عرض من الهلال، حيث خصص له النادي 52 مليون يورو”.

وأضافت: “الأمور متروكة حاليا للتفاوض بين الناديين الفرنسي والسعودي، حيث يستهدف باريس سان جيرمان 80 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن اللاعب”.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من الهلال قيمته 30 مليون يورو، لأنه لا يناسب قيمة اللاعب.

وتابعت: “الأمور حاليًا تسير في طريق مسدود، لأن النادي الباريسي لا يريد الاستغناء عن لاعب بإمكانيات فيراتي بالعرض الذي قدمه الأزرق”.

ويرتبط ماركو فيراتي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف عام 2026، علما بأنه انضم إليه في صيف 2012 قادمًا من بيسكارا.