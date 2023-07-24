باريس يوافق على عرض الهلال لضم مبابي

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها، لضم نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي لتدعيم صفوف الأزرق في الموسم الرياضي الجديد.

تفاصيل عرض الهلال

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لإدارة باريس سان جيرمان، من أجل ضم مبابي، مشيرًا إلى أن العرض وصل لرقم قياسي “300 مليون يورو”.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، إلى أن الهلال لم يدخل في محادثات مع مبابي حتى الآن، مشددًا على أن باريس سان جيرمان مقتنع بأن النجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد.

راتب قياسي لمبابي

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين في تغريدة أخرى، أن باريس سان جيرمان وافق على عرض الـ300 مليون يورو الذي تقدم به الأزرق، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن إدارة النادي لم تبدأ التفاوض مع مبابي.

ولفت إلى أن نادي الهلال سيعرض على كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا راتبًا قياسيًا عالميًا، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ حتى لو لموسم واحد فقط، في ظل الأنباء التي تُشير لانتقاله إلى ريال مدريد في 2024.

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.