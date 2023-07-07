باريس يُحدد بديل مبابي من برشلونة

تعمل إدارة نادي باريس سان جيرمان، على حسم مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كيليان مبابي، الذي اقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

مبابي لن يمدد تعاقده

وأبلغ مبابي، إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لا يريد تمديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم لما بعد صيف 2024، فيما أمهله رئيس مجلس الإدارة، ناصر الخليفي، أسبوعين، لحسم موقفه من التجديد أو الرحيل.

وارتبط اسم مبابي صاحب الـ24 عامًا، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث تُراقب الإدارة تطور الأوضاع خلال الأسابيع المقبلة.

باريس سان جيرمان يحدد البديل

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو”، إلى أنه في حالة رحيل مبابي، فإن نادي باريس سان جيرمان، سيتحرك لضم نجم برشلونة، عثمان ديمبلي، خاصة أن الصفقة لن تُكلفه سوى 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن عقد ديمبلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سينتهي في عام 2024، وهذا البند مشروط بمهلة تنتهي يوم 31 يوليو الجاري، لذلك يجب على إدارة سان جيرمان حسم موقفها سريعًا.

وأضافت: “باريس سان جيرمان بصدد إغراء عثمان ديمبلي براتب ضخم، لإقناعه بالرحيل عن برشلونة، خاصة أن المدرب الجديد لويس إنريكي، يرحب بفكرة التعاقد مع ديمبلي، رغم أن تشافي، يريد بقاء لاعبه الفرنسي”.