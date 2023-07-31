بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الزمالك، في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة الشباب ضد الزمالك المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع من الفريقين، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط حضور جماهيري كبير؛ لدعم وتحفيز اللاعبين.

واستمرت المحاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن الدفاع ووسط الملعب ظهر بشكل مميز، ما صعب مهمة اللاعبين في هز الشباك، قبل أن تشتعل الأجواء وتحدث اشتباكات بين اللاعبين عند الدقيقة 31، ليتدخل الحكم.

تقدم الشباب ضد الزمالك

وشهدت الدقائق المتبقية ضغط كبير لتسجيل الهدف الأول، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما لمست الكرة يد المدافع محمد عبدالغني عند الدقيقة 38.

وسدد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 43، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الزمالك بنتيجة 1\0.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في مجموعته ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع النصر الوصيف، فيما يتصدر الزمالك المصري الترتيب بـ3 نقاط.