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في كأس الملك سلمان للأندية

بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الزمالك، في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة الشباب ضد الزمالك المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع من الفريقين، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط حضور جماهيري كبير؛ لدعم وتحفيز اللاعبين.

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واستمرت المحاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن الدفاع ووسط الملعب ظهر بشكل مميز، ما صعب مهمة اللاعبين في هز الشباك، قبل أن تشتعل الأجواء وتحدث اشتباكات بين اللاعبين عند الدقيقة 31، ليتدخل الحكم.

الشباب والزمالك
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

تقدم الشباب ضد الزمالك

وشهدت الدقائق المتبقية ضغط كبير لتسجيل الهدف الأول، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما لمست الكرة يد المدافع محمد عبدالغني عند الدقيقة 38.

الشباب ضد الزمالك
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وسدد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 43، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الزمالك بنتيجة 1\0.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في مجموعته ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع النصر الوصيف، فيما يتصدر الزمالك المصري الترتيب بـ3 نقاط.

الشباب ضد الزمالك
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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